MI-NU-NAT! GOL FABULOS Falcao la Manchester! Lob extraterestru peste Caballero

Falcao a facut un meci fantastic la Manchester, cu milionarii lui Guardiola!

Columbianul a reusit sa-i bucure pe fanii lui United, fosta sa echipa, cu doua goluri superbe in fata rivalei City!

In minutul 62, Falcao a inscris fantastic, cu un lob perfect, dupa ce l-a depasit pe Stones! Sud-americanul a fost in centrul tuturor fazelor ofensive ale lui Monaco. A ratat si un penalty in minutul 50.