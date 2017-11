Messi a distrus MITUL formei fizice a lui Higuain :) Imaginea de senzatie postata dupa Juve - Barca

Imaginea cu Messi pe banca de rezerve a Barcelonei nu a fost cea mai comentata fotografie de dupa partida dintre Juventus si Barcelona.

Leo Messi a fost pentru prima data dupa 4 ani rezerva la FC Barcelona in partida cu Juventus din Liga Campionilor. Deja calificata in optimi, Barca a reusit sa obtina un egal la Torino in ciuda faptului ca Ernesto Valverde a decis sa-l menajeze pe Messi, cel care a intrat pe teren in repriza a 2-a.

La finalul partidei, Messi a postat o imagine pe internet care a strans milioane de like-uri si share-uri. "Argentina s-a intalnit la Torino" a scris Messi pe fotografia in care apare alaturi de Gonzalo Higuain si Paulo Dybala, colegii sai de la nationala care au fost insa adversari in partida de aseara.

Connform El Mundo, cei 3 au vorbit minute bune insa Messi si-a acoperit gura cu mana pentru a nu se putea descoperi ce le-a spus celor doi. Messi a facut schimb de tricou la finalul partidei cu Higuain.

Fanii au glumit pe seama pozei ca a aceasta a fost facuta pentru a demonta mitul kilogramelor in plus pe care le-ar avea Higuain :)