Meciul care ne apropie de adevarata masa a BOGATILOR. Miza financiara imensa a meciurilor de diseara pentru Steaua si Viitorul

Steaua si Viitorul joaca in aceasta seara pentru calificarea in Play Off-ul Ligii Campionilor. Chiar daca meciurile cu Viktoria Plzen si APOEL nu ii duc pe romani chiar la masa bogatilor, ii apropie foarte mult de ea. Pentru Viitorul, meciul cu APOEL reprezinta sansa dublarii bugetului pe un an.

In cazul unei calificari in Play Off-ul UCL, Steaua si Viitorul si-ar asigura cel putin 3 milioane de euro. UEFA ofera aceasta suma formatiilor care pierd in acea faza, in timp ce castigatoarele din Play Off, adica echipele care vor merge in grupe, vor incasa un total de circa 14 milioane euro.



Daca vor pierde diseara, Steaua si Viitorul vor primi doar "remuneratia de solidaritate", de 420 de mii euro. De asemenea, ele vor avea sansa de a evolua in Play Off-ul UEL.

Viitorul va intalni APOEL Nicosia, in Cipru, de la ora 20:00, in timp ce Steaua se va duela cu Viktoria Plzen, in Cehia, de la 21:15. Meciurile vor fi LIVE TEXT pe www.sport.ro