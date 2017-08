"Steaua are nevoie de o MINUNE!" Marius Niculae nu crede in steaua lui Dica! PERICOLUL numarul 1

Fostul jucator al celor de la Sporting Lisabona, Marius Niculae, nu le da nicio sansa stelistilor.

Marius Niculae a comparat cele doua echipe, iar verdictul lui a fost in favoarea portughezilor. "Nu prea are sanse FCSB. Sporting a investit foarte mult, are o echipa foarte buna. Au cheltuit mult pe transferuri, vor sa ia titlul. Sunt jucatori foarte buni si presedintele pariaza tot pe castigarea campionatului", a spus Niculae.

Acesta a laudat si lotul lui Sporting. "Cel mai bun jucaotul al lor este Gelson Martins, este numarul 1. Cu siguranta vor fi titulari cei proaspat adusi. William Silva de Carvalho este foarte important, l-am vazut pe viu, este un jucator care face legea la mijlocul terenului. Adriano nu mai are nevoie de nicio prezentare. Poate doar o minune pentru Steaua, dar nu cred, nu vad sa aiba vreo sansa", a adaugat fostul dinamovist.