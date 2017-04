"Mamaaaa meaaa, ce rusine!" Luis Enrique, surprins in timp ce si-a injurat un jucator, in timpul meciului cu Juventus

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL

Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern.

Invinsi la scor de neprezentare de Juventus, in mansa tur a sferturilor Ligii Campionilor, catalanii de la Barcelona au sanse mici de calificare. Totusi, acestia au dovedit in optimi ca nimic nu e imposibil, eliminand-o pe PSG dupa 0-4 in meciul tur.

Barcelona a avut viata grea pe Juventus Stadium din Torino, fiind invinsa de formatia italiana cu 3-0, dupa un meci foarte slab facut de Messi & Co.

Partida a fost una chinuitoare pentru catalani, care au suferit in fata unui Juventus aflat in mare forma.

Neputinta a iscat si multi nervi in tabara Barcelonei, nervi care au si cedat in cateva randuri, spun jurnalistii spanioli ai televiziunii La Sexta.

Potrivit sursei citate, Luis Enrique s-a manifestat destul de vulgar la cateva faze, jignindu-l chiar pe Javier Mascherano.

"Ce rusine", a spus el de cateva ori.

Nervii lui Enrique au cedat in momentul in care Mascherano nu i-a dat o pasa lui Messi la momentul potrivit: "Hai, uite-l pe Leo! Mamaaa mea, Masche! Du-te-n c****", ar fi urlat acesta.