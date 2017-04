Luis Enrique pregateste o nebunie pentru returul cu Juventus: tactica 2-8! "Jucam cu 8 atacanti, nu avem ce sa pierdem"

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Barcelona are nevoie de cel putin 3 goluri pe Camp Nou pentru a putea spera la calificarea in semifinalele Ligii Campionilor. Desi la prima vedere un lucru imposibil, catalanii au reusit o astfel de nebunie nu mai departe de acum o luna, cand au invins-o pe PSG cu 6-1, dupa 0-4 in turul de pe Parc des Princes.

Pentru meciul retur, Luis Enrique pregateste o tactica ultra-ultra ofensiva. "O sa jucam cu 8 atacanti, nu avem ce sa pierdem", a spus acesta dupa victoria cu Real Sociedad de aseara, scor 3-2.

Pe de alta parte, Max Allegri, antrenorul lui Juve, a spus si el: "Un gol nu ne ajunge, unul a marcat si PSG. Trebuie sa marcam cel putin de doua ori pe Camp Nou".

Juventus nu stie inca daca se va putea baza pe Dybala, lovit de Sulley Muntari in meciul cu Pescara, de ieri.

Jucatorii de atac ai Barcei, pentru meciul retur

Arda Turan

Denis Suarez

Iniesta

Rafinha

Luis Suarez

Leo Messi

Neymar

Paco Alcacer