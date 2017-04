Luis Enrique: "E greu de explicat! Situatia e complicata!" Allegri avertizeaza: "Barca poate inscrie de 4 ori"

Antrenorii celor doua echipe au trait la maxim duelul de pe arena din Torino.

FC Barcelona este aproape de eliminarea din Liga Campionilor dupa 0-3 la Torino. Luis Enrique, antrenorul catalanilor, a fost si el surprins de maniera categorica in care s-a impus Juventus.

"Este greu de explicat ce s-a intamplat in aceasta seara. A fost un meci cu doua parti distincte. In prima repriza am fost inferiori adversarului, iar Juventus a dominat jocul cu si fara minge. In partea a doua, ne-am ridicat nivel de joc, am fost aproape de nivelul unui sfert de finala. Ne-am creat ocazii, dar am mai primit un gol. Acum situatia este complicata", a spus Luis Enrique.

Antrenorul gazdelor, Massimiliano Allegri, a indemnat la calm dupa victoria categorica a lui Juventus.

"Suntem la jumatatea drumului. Mai sunt 45 de zile pana la finalul sezonului si deocamdata nu suntem in semifinalele Ligii Campionilor si nu am castigat campionatul. Rezultatul din aceasta seara ar trebui sa ne dea mai multa incredere in fortele noastre. Este un pas important, dar inca nu am realizat nimic. Am facut un meci bun, am castigat cu 3-0, iar suporterii au fost fericiti. Dar stim ca Barcelona poate bate pe oricine acasa.



Luis Enrique are dreptate cand spune ca echipa sa poate marca patru goluri, dar noi vom merge pe Camp Nou pentru a inscrie. Vrem sa ajungem in finala, dar stim ca ne asteapta un retur dificil. Nu este usor sa faci un meci bun in fata Barcelonei, iar impotriva atacantilor ei exista mereu o problema psihologica. Dybala a facut un meci mare, dar toata echipa a fost fantastica", a spus Allegri.

Juventus Torino a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0 pe FC Barcelona, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Paulo Dybala in minutele 7 si 22 si Giorgio Chiellini in minutul 55.