"Le-am dat peste nas multora din tara cu aceasta partida" Mesajul lui Alibec dupa 0-0 la Lisabona, cu Sporting

Returul dintre Steaua si Sporting e pe 23 august, in direct la ProTV.

"Ne-am dorit foarte mult sa nu pierdem, puteam sa si marcam, bine ca s-a terminat asa si am facut un meci mare. Cand am vazut ca trece mingea de portar am crezut ca intra in poarta, speram sa dam la Bucuresti.

Sporting nu e de speriat, le-am pus multe probleme desi erau favoriti. Avem o echipa buna, ne putem bate la Bucuresti pentru calificare. Le-am dat peste nas multora din tara cu aceasta partida, care nu ne dadeau nicio sansa, speram sa nu dezamagim suporterii si familiile pe retur.

E foarte important gazonul la retur, ne facem de ras daca ne prezentam asa in Romania. Pintilii e unul dintre cei mai importanti jucatori ai nostri, pacat ca a luat rosu dar sper ca cine intra sa il inlocuiasca foarte bine".