Kun Aguero a batut un record vechi din 1939! A devenit cel mai bun marcator din toate timpurile la Manchester City

Napoli 2-4 Manchester City / Liderul din Premier League a devenit prima echipa din istoria Angliei care invinge pe terenul lui Napoli!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie, Romania - Olanda pe 14 noiembrie

Sergio "Kun" Aguero a reusit o performanta cu adevarat incredibila in partida de la Napoli. El a marcat un gol extrem de important la scorul de 2-2 si a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile la Manchester City! El l-a depasit pe Erik Brook, cel care a jucat la City intre 1928 si 1939.

Aguero a avut nevoie de 264 de meciuri pentru a marca cele 178 de goluri pentru Manchester City - atacantul argentinian de 29 de ani a fost transfer de City in 2011 de la Atletico. Cu siguranta cel mai important gol al sau in tricoul lui City a fost insa cel din 2012 impotriva lui Queen's Park Rangers - atunci a marcat in prelungiri pentru victoria lui 3-2 ce i-a adus lui Manchester City primul titlu din 1968.

In urma succesului de la Napoli, Manchester City s-a calificat deja in optimile de finala ale Ligii Campionilor!