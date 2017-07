Keseru pariaza pe Steaua contra lui Plzen: "Au sanse mari sa se califice in playoff!" Ce a spus dupa dubla data pentru Ludogorets

Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Ludogorets a reusit sa se califice in turul 3 din preliminariile UEFA Champions League cu 5-3 la general. Keseru a marcat golurile decisive intr-un moment in care partida retur se indrepta spre prelungiri.

"E important ca am resit sa inscriu la primul meci titular in acest an, am dat 2 goluri importante, au fost practic golurile 3 si 4. Mi-as dori, intotdeauna vreau sa realizez performante mai bune decat anul trecut. Ne dorim, ne dorim foarte mult. Sunt foarte increzator in sansele echipei de a se califica in Champions League" a spus Keseru pentru ProTV.

Keseru, cel care reusea in urma cu 3 ani sa marcheze de 6 ori intr-un meci pentru Steaua, a vorbit despre duelul echipei lui Nicolae Dica in turul 3 din Liga contra celor de la Ludogorets. "Am vazut ca joaca cu Plzen, cu adversara noastra de anul trecut din playoff de anul trecut si cred ca au sanse mari sa se califice in playoff-ul Ligii. (Cehii sunt) seriosi, disciplinati, o echipa solida fara multi jucatori sa poata decida jocul intr-o acttiune ca la Steaua , deci eu zic ca pleaca cu un avantaj lejer Steaua in acesta dubla" a mai spus Keseru.



"Nationala e un subiect delicat pentru ca a insemnat mereu enorm pentru mine si imi doresc in continuare sa ajung sa repet performantele pe care le am la echipa de club" a zis Keseru. Atacantul roman si-ar dori foarte mult ca Mircea Lucescu sa ajunga la Ludogorets: "Antrenor imens cu un palmares incredibil, cu experienta pe masura si cu siguranta ar fi un castig pentru clubul nostru"