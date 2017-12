Kane, laudat de Buffon: "Asa ceva nu se antreneaza, cu asta te nasti!" Messi nu a fost inclus in top de portarul lui Juventus

Gianluigi Buffon a vorbit despre meciul din Liga Campionilor dintre Juventus si Tottenham.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Atacantul Harry Kane a fost laudat de portarul torinezilor. Kane a fost inclus intr-un top al celor mai buni atacanti pe care i-a intalnit vreodata.



"Henry este unul dintre cei mai buni atacanti din Europa, nu exista niciun dubiu", a declarat Buffon. Portarul a afirmat faptul ca "in calitate de jucator antrenamentul este folositor pentru a imbunatati jocul, insa unele lucruri nu se pot invata. Acest lucru este instinctul de a marca, instinct cu care te nasti. In cariera mea am vazut acest instinct, care face ca portarii sa sufere, la Ronaldo Nazario, Cristiano, Inzaghi si Batistuta, si este clar ca si Kane are acest instinct", a mai declarat Buffon, care nu l-a trecut pe Messi pe aceasta lista.

Pentru Gigi, duelul cu Kane va fi un mare stimul: "In timpul carierei mele am dorit intotdeauna sa joc impotriva celor mai buni, iar Harry Kane este unul dintre cei mai buni. Niciodata nu m-am temut de cei mai buni, ii respect si mereu vreau sa joc impotriva lor".

Juventus Torino va intalni pe Tottenham in optimile UEFA Champions League.