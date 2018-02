JUVENTUS - TOTTENHAM, 21.45 LA PRO TV // "Esti grasut, nu o sa ajungi fotbalist!" Cum a fost REFUZAT unul dintre cei mai buni atacanti din lume

Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cel mai bun marcator in anul calendaristic 2017, Harry Kane, putea sa aiba o cariera total diferita! Starul celor de la Tottenham, cel pe care Real Madrid vrea sa-l transfere in vara, a fost dat afara de catre cei de la Arsenal pe cand era doar un pusti!

Kane s-a razbunat cu varf si indesat, devenind cel mai bun jucator al marii rivale - in ultima etapa, in derby-ul nordului Londrei, Kane a marcat pentru a 7-a oara in 7 meciuri contra lui Arsenal. Motivul pentru care a fost dat afara de Arsenal? Era prea gras!

Fostul sef al academiei lui Arsenal, Liam Brady, a facut dezvaluirea: "Era grasut, nu prea atletic, insa am facut o mare greseala. Din pacate lucrurile s-au intamplat asa. Insa prin determinarea lui si-a construit o cariera grozava si o merita. Are o personalitate care il face sa progreseze incontinuu" a spus Brady pentru Corriere della Sera.

Kane a vorbit inainte de partida din weekend despre acel moment: "Imi aduc aminte cand am jucat prima data contra lui Arsenal si chiar si atunci simteam ca am ceva de demonstrat. Poate ca suna ridicol, aveam doar 8 ani cand m-au dat afara, dar mereu cand joc contra lor imi zic: Hai sa vedem cine a avut dreptate si cine a gresit!" spunea Kane saptamana trecuta.