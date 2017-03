Jucatorii de 400 de milioane care au ratat Liga. Echipa fotbalistilor eliminati inca din optimi

Gladiatorii Romei contraataca: AS Roma - Olympique Lyon, diseara, de la 22:00, IN DIRECT la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Liga Campionilor si-a stabilit aseara si ultimele doua calificate in faza sferturilor. AS Monaco si Atletico Madrid le-au eliminat pe Manchester City, respectiv Bayer Leverkusen, astfel ca vor continua lupta pentru marele trofeu cu Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Juventus si Leicester.

Pe de alta parte, formatii de sute de milioane de euro au parasit competitia, iar jucatori cu nume uriase, precum Aguero, Cavani, Di Maria ori Hamsik nu vor avea ocazia sa puna mana pe trofeu in acest an.

In urma stabilirii echipelor calificate si a celor eliminate, a fost intocmita si o echipa a jucatorilor care au ratat sansa de a se apropia de trofeul UCL in acest an. In total, primul 11 valoreaza peste 400 de milioane de euro.

Echipa ideala a jucatorilor eliminati

Casillas (Porto) - Koscielny (Arsenal), Koulibaly (Napoli), Felipe (Porto) - Sterling (City), Verratti (PSG), Hamsik (Napoli), Di Maria (PSG) - Aguero (City), Sanchez (Arsenal), Cavani (PSG).

Dintre acestia, Edinson Cavani este evaluat la 65 de milioane de euro, iar veteranul Casillas la doar 3 milioane.

Cea mai scumpa echipa eliminata din UCL este Manchester City, cotata la 525 milioane euro.