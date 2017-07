Miza pentru Steaua la duelul cu Viktoria Plzen: 40mil de euro! Cum poate Gigi Becali sa dea un TUN fara precedent in fotbalul romanesc

Steaua - Viktoria Plzen este marti, de la 20:30, IN DIRECT la ProTV

Steaua revine in cupele europene saptamana viitoare, in direct la ProTV, insa vicecampioana Romaniei isi face calculele si pentru sezonul 2018/2019! Miza meciului cu Viktoria Plzen este uriasa pentru ca poate reprezenta o lovitura financiara fara precedent in Romania.

Pe termen scurt, Steaua se gandeste la calificarea in grupele Europa League. Sansele de a ajunge in grupele UEFA Champions League sunt mici deoarece Steaua nu va fi cap de serie in playoff in proportie de 95%. Doar un joc al rezultatelor incredibil ar putea sa o aduca pe Steaua intr-o asemenea situatie.

Daca o elimina pe Viktoria Plzen, Steaua are garantat cel putin 13 milioane de euro! Acestia bani sunt din market pool, din suma oferita de UEFA echipelor calificate in playoff, de la sponsori si din biletele vandute de Steaua. Astfel, Steaua ar ramane echipa cel mai puternic din punct de vedere financiar din Liga 1.

Pe termen lung, Steaua poate da insa o lovitura si mai mare, una fara precedent pentru fotbalul romanesc. Premiile pentru calificarea in grupele UEFA Champions League se vor dubla din sezonul 2018/2019 astfel ca Steaua ar putea incasa intre 35 si 40 de milioane de euro sezonul viitor pentru o calificare in aceasta faza! Iar totul porneste de la dubla cu Viktoria Plzen, Steaua avand sansa sa-si imbunatateasca pentru urmatorul sezon coeficientul astfel incat sa fie cap de serie in playoff! Iar calificarea ar fi la indemana Stelei daca echipa lui Nicolae Dica ar reusi sa obtina titlul ce ar duce-o pe culoarul campioanelor.