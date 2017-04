Instinct de tigru. Falcao, cel mai eficient jucator din istoria cupelor europene, dupa ce a calificat-o pe Monaco in semifinalele UCL. Cate goluri are

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Atacantul columbian al echipei AS Monaco, Radamel Falcao, care a inscris un gol in partida cu Borussia Dortmund, scor 3-1, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, a devenit cel mai eficient marcator din istoria cupelor europene.

Falcao, care a inscris 45 de goluri in 50 de mecuri in cupele europene, are o medie de 0,90 goluri pe meci si conduce in acest clasament in care au fost luati in calcul fotbalistii care au jucat cel putin 20 de partide in competitiile continentale.

Internationalul coumbian este urmat de Gerd Muller (Bayern Munchen), cu o medie de 0,87 goluri pe meci, de Stephane Guivarc'h (AJ Auxerre, Rennes, Newcstle United) si Ferenc Puskas (Honved Budapesta, Real Madrid), ambii cu o medie de 0,86 goluri pe meci, si de Lionel Messi (FC Barcelona) si Alfredo Di Stefano (Real Madrid), ambii cu o medie de 0,83 goluri pe meci.

Portughezul Crisitano Ronaldo, care a devenit marti primul jucator care a inscris 100 de goluri in Liga Campionilor, are o medie de 0,72 de goluri pe meci in cupele europene.

De mentionat si faptu ca o mare parte din cele 45 de reusite ale lui Falcao au fost consemnate in Europa League, competitie pe care a castigat-o si cu Porto, si cu Atletico Madrid.

Sursa: News.ro