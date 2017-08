INCREDIBIL! Man a ratat cu TOATA POARTA GOALA in fata dupa assistul lui Alibec

Man putea sa-si fixeze locul in primul 11 al Stelei daca ar fi calculat altfel continuarea acestei faze in meciul de la Plzen.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

In minutul 38, atacantul a primit o pasa perfecta in fata portii de la Alibec, insa a trimis incredibil, pe langa poarta!



Nu e prima oara cand i se intampla. Tot el a ratat ireal si contra lui FC Voluntari, in prima etapa din Liga 1, insa atunci si-a salvat evolutia dupa ce a marcat golul victoriei in finalul jocului.