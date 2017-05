FABULOS! Ce le-a spus Diego Simeone jucatorilor lui Atletico dupa infrangerea umilitoare cu Real: "Vreti sa jucati in retur?"

Dupa 2 finale de Liga Campionilor pierdute in fata Realului, Diego Simeone isi dorea enorm o revansa in fata marelui inamic. Real a fost insa imposibil de oprit si s-a impus cu 3-0, primul sut pe poarta al echipei lui Simeone venind in minutul 90!

La finalul partidei, Diego Simeone a facut un lucru neasteptat conform presei spaniole. El le-a spus jucatorilor in vestiar ca cine nu isi doreste sa joace in retur, sa spuna asta cu voce tare!

Cand niciun jucator nu a anuntat ca nu vrea sa fie folosit in retur, el a tinut un discurs mobilizator: "Le-am spus ca trebuie sa treaca peste, sa uite meciul, fotbalul este incredibil. Va fi foarte dificil, dar acesta este fotbalul".

Diego Simeone: "I told the side that we need to get over it, forget it, football is marvellous. It’s very very hard, but this is football." pic.twitter.com/P6h8aRFM1B