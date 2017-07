"Inca nu sunt 100%, sper sa joc tot meciul cu Plzen!" Ce a spus Alibec despre meciul de marti

Steaua - Viktoria Plzen este marti, de la 20:30, IN DIRECT la ProTV.

Denis Alibec a fost titular la Steaua in partida cu ACS Poli Timisoara, insa evolutia lui nu a fost la nivelul obisnuit. Atacantul Stelei a ratat mai multe ocazii mari si a fost in pericol de a fi eliminat! Alibec nu a prins prima parte a pregatirii de vara din cauza unei accidentari, insa spera sa fie titular si in meciul de marti seara care va fi in direct la ProTV.

”A fost un meci foarte greu. Dupa cum ati vazut, Timisoara s-a aparat foarte bine, dar este ok pentru ca am reusit sa plecam cu toate punctele puse in joc si speram sa o tinem tot asa.



Am dominat meciul de la cap la coada si cred ca reuseam sa marcam pana la urma. inca nu sunt 100 %, d-aia am luat-o treptat si sper sa joc cu Plzen tot meciul, daca voi juca. Eu ii cunosc, am mai jucat si anul trecut cu ei. Este o echipa destul de buna, dar cred ca putem trece de ei" a spus Denis Alibec dupa partida de la Timisoara.