In fata unui nou THRILLER! Roma si Chelsea se reintalnesc, dupa 3-3 pe Stamford Bridge, la ProTV (marti, 21:45). Meciurile saptamanii in UCL

12:14 Ovidiu Hategan a fost delegat la FC Porto - RB Leipzig Ovidiu Hategan a fost delegat sa arbitreze partida dintre FC Porto si RB Leipzig, din Grupa G a Ligii Campionilor. Asistentii centralului aradean in aceasta partida vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Cel de-al patrulea oficial va fi Radu Stefan, in timp ce asistenti aditionali vor fi Istvan Kovacs si Sebastian Coltescu. Meciul se va desfasura miercuri, de la ora 21:45, la Porto. Vicepresedintele CCA, Alexandru Deaconu, va fi observator la partida Sporting Lisabona – Juventus Torino, din Grupa D a Ligii Campionilor, care se va desfasura marti, de la ora 21:45, pe Stadionul Jose Alvalade.

12:11 Meciurile saptamanii in UCL



Marti

21:45 FC Basel - CSKA Moscova

21:45 Manchester United - Benfica

21:45 PSG - Anderlecht

21:45 Celtic - Bayern Munchen

21:45 Atletico Madrid - Qarabag

21:45 AS Roma - Chelsea, IN DIRECT la PRO TV

21:45 Sporting Lisabona - Juventus

21:45 Olympiakos - Barcelona



Miercuri

21:45 Besiktas - AS Monaco

21:45 Sevilla - Spartak Moscova

21:45 Liverpool - Maribor

21:45 Napoli - Manchester City

21:45 Sahtior - Feyenoord

21:45 FC Porto - RB Leipzig

21:45 Borussia Dortmund - APOEL

21:45 Tottenham - Real Madrid



Rezumatele tuturor meciurilor din UCL se vad marti si miercuri la PRO X, de la miezul noptii.