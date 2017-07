"Imi dau 10 pentru executia asta, am vazut cum s-a dus mingea. Aveam o presimtire buna!" Declaratia geniala a lui Cristi Ganea dupa golul ISTORIC marcat cu APOEL

Ganea a marcat un gol fabulos cu APOEL si i-a oferit lui Hagi prima victorie europeana pe banca Viitorului.

Fundasul stanga i-a dedicat iubitei golul de 10 pe care l-a marcat in fata campioanei din Cipru.

"Un meci greu, am facut o partida reusita. Ne-am daruit, imi felicit colegii. Aveam o presimtire buna, ma bucur ca am reusit sa marchez, ca executiile mele aduc puncte si victorii. Imi dau nota 10 pentru executia asta. Am vazut cum s-a dus mingea, l-am vazut pe portar in partea cealalta si mi-a iesit. Am avut emotii, dar le-am lasat in cabina si ne-am dat drumul. Duminica avem meci cu Dinamo, trebuie sa tratam meciul bine. Sunt foarte bucuros, dar si foarte obosit. Ii dedic golul iubitei mele si familiei mele", a spus Ganea la TVR.