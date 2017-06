Imagini uluitoare cu momentul in care fanii lui Juventus afla ca ar fi explodat o bomba! Ce se intampla cu multimea in doar cateva secunde - VIDEO SOCANT

Mii de fani ai lui Juventus au ajuns la spital.

Fanii lui Juventus au trait doua drame aseara. Una dintre ele a fost pierderea finalei cu Real Madrid, dupa ce madrilenii s-au impus cu 4-1 la finalul celor 90 de minute. A doua a fost in pietele din Torino, unde au avut loc cateva incidente incredibile.

Mai multe petarde dar si zvonul ca s-ar fi pus bombe au creat panica intre fanii italieni, care s-au inghesuit sa evacueze zona in doar cateva secunde. Panica generata a dus la peste 1400 de raniti, acesta fiind bilantul in aceasta dimineta.

Chiar daca nu a decedat inca nicio persoana, multi au ajuns la spital in stare grava, calcati in picioare sau striviti in valul ce s-a pus in miscare in doare cateva secunde. Cel mai grav este un copil, care are multiple traumatisme craniene si toracice, dupa ce a fost calcat in picioare de multime.

Un impressionnant mouvement de foule a fait au moins 200 blessés sur la place centrale de Turin samedi soir https://t.co/fCcQuqvpGI pic.twitter.com/uNrMdW2kjY — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 4, 2017