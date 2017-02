Imagini senzationale: ce s-a intamplat cu fanul lui City care a pus mana pe tricoul lui De Bruyne VIDEO

Cel mai norocos suporter al lui City a plecat aseara cu o amintire de la stadion. Fanul a fentat stewarzii si a intrat pe teren imediat dupa fluierul final.

De Bruyne era prea fericit ca sa il refuze, asa ca i-a inmanat tricoul de joc. O amintire de nepretuit pentru un suporter, dupa cel mai tare meci reusit de Manchester City in acest sezon.

Fanul si-a celebrat reusita ca un super star, spre entuziasmul suporterilor din tribune si spre disperarea stewarzilor, care au fost nevoiti sa alerge dupa el.

Momentul l-a amuzat pe De Bruyne.

Urmariti cele doua clipuri mai jos :)

Running away from the steward with KDB's shirt ???? #MCFCASM #MCIASM #SPORT #MANCITY #SPORF pic.twitter.com/Dd6wf8IPVd

He dropped his KDB shirt ???????????????? and he just celebrated like a player, i rate him #mancity pic.twitter.com/Sfr0sHiux5