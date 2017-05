Imaginea incredibila surprinsa dupa Atletico - Real! Ce au facut fanii lui Atletico dupa ce au ratat finala Ligii Campionilor: FOTO

Bucurati-va de fotbal in direct la Sport.ro! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Meciul dintre Atletico Madrid si Real Madrid, returul semifinalelor Ligii, va ramane mereu in memoria fanilor gazdelor. Desi echipa a fost eliminata din competitie, inceputul incredibil de meci in care a marcat 2 goluri in 16 minute le-a dat mari sperante suporterilor. Faza senzationala a lui Benzema a ucis insa aceste sperante.

"Sunt mandru si fericit ca am demonstrat inca o data ca putem pune probleme marilor echipe si am aratat ca suntem principala forta a Spaniei dupa Real Madrid si FC Barcelona. Primele 30-35 de minute vor ramane mereu in memoria suporterilor nostri" a spus Diego Simeone la finalul partidei.

Partida de aseara a fost ultima disputata de Atletico in fata Realului si in cupele europene pe stadionul Vicente Calderon. Echipa se va muta pe alt stadion cu aproape 70.000 de locuri.

Atmosfera incredibila de pe parcursul stadionului s-a datorat si acestui lucru iar fanii au plecat acasa cu suveniruri de pe stadion! O fotografie facuta dupa partida arata cum sute de scaune au disparut de pe stadion! Singura problema: Atletico mai are un meci pe Calderon, in ultima etapa din La Liga, contra lui Bilbao.