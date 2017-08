VIDEO GENIAL! Balotelli s-a uitat cu fanii la meciul urias facut de Nice in Champions League. Cum s-a bucurat dupa jocul cu Ajax

Accidentat, Balotelli n-a putut juca in returul cu Ajax din turul 3 preliminar al Champions League.

S-a dus in bar, alaturi de cateva zeci de fani, pentru a urmari partida. :) Balotelli s-a bucurat ca un suporter pentru calificarea lui Nice. Dupa 1-1 in tur, francezii au facut 2-2 la Amsterdam si au mers mai departe. Pentru Ajax, drumul continua doar in Europa League.