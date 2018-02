Higuian, direct in ISTORIA Champions League! Performanta incredibila pentru atacantul lui Juve: 23 de secunde au facut diferenta

Gonzalo Higuain a deschis seara de Champions League cu o dubla.

Atacantul lui Juventus a adus rapid echipa lui Allegri in avantaj dupa reusitele din minutele 2, respectiv 8, din penalty. Este cea mai rapida "dubla" din istoria UEFA Champions League.

Al doilea gol a fost reusit de Higuain in secunda 7 a minutului 8 si l-a devansat astfel pe Julio Ricardo Cruz care marcase doua goluri in 8 minute si 30 de secunde in poarta lui Spartak Moscova, in 2006.