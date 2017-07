Hagi da 2 lovituri dupa meciurile cu APOEL! Unde pleaca Romario Benzar si Florinel Coman

Viitorul joaca in aceasta seara de la ora 21.00 in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

Campioana Romaniei, FC Viitorul, este in fata a 2 meciuri care ii pot aduce o multime de bani! Dubla cu APOEL din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor ii poate aduce un bonus consistent Viitorul daca este obtinuta calificarea in playoff ceea ce ar garanta si prezenta in grupele Europa League!

Indiferent de rezultatul meciurilor cu campioana Cipriului, Viitorul va incasa 5 milioane de euro pentru 2 jucatori, anunta Gazeta. Florinel Coman si Romario Benzar vor ajunge in Portugalia!

Coman este dorit de Benfica iar mutarea ar urma sa se faca pentru 3 milioane de euro. In ceea ce il priveste pe Benzar, desi Lazio parea sa fie viitoarea destinatie, cei de la Braga au facut o oferta concreta de 2 milioane de euro.