HA HA HA! Apogeul penibilului in presa din Spania. Ce a scris ziarul de casa al Barcelonei despre arbitraj dupa 0-0 cu Juve :))

Barcelona a fost eliminata de Juventus, 0-3 si 0-0.

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Barcelona a fost eliminata de Juventus dupa ce nu a reusit sa inscrie niciun gol in returul de pe Nou Camp. Mai mult, catalanii au avut un singur sut pe poarta in cele 90 de minute, neavand practic nicio sansa in dubla cu Juventus, dupa ce italienii au castigat cu 3-0 in tur.

Chiar si asa, ziarul de casa al Barcelonei, El Mundodeportivo, scrie in editia online despre cum a fost dezavantajata Barcelona de arbitraj in meciul de aseara.

Cateva faulturi si un cartonas galben sunt argumentele cu care catalanii incearca sa ascunda neputinta echipei in fata italienilor. Desi nu spun ca Barca a fost furata de arbitru, catalanii mentioneaza ca Juventus a avut un aliat in persoana lui Kuipers, "care a avut grija sa opreasca jocul mereu".

Penibilul situatiei face ca acesta acuza adusa arbitrajului sa vina la doar cateva saptamani dupa scandalul urias in urma meciului Barcelona 6-1 PSG, in care catalanii au fost acuzati ca au primit un penalty nemeritat si au fost iertati de un penalty si eliminare la un fault al lui Mascherano la Di Maria.

Mai mult, catalanii se plang de arbitraj dupa scandalul la fel de mare de la meciul lui Real cu Bayern de acum 2 zile, in care nemtii au fost macelariti pur si simplu de brigada din Ungaria, Real marcand golurile cu care a intors calificarea din offside, Vidal fiind eliminat incorect in timp ce Casemiro nu a fost eliminat pentru mai multe faulturi dure.