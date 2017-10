GOLEO Messi! Argentinianul a ajuns la 100 de reusite in Europa si e doar al doilea fotbalist din istorie care reuseste asta. INFOGRAFIC

Leo Messi a fost din nou omul numarul 1 pentru Barcelona. Catalanii s-au impus cu 3-1 in fata grecilor de la Olympiakos, aseara, pe Nou Camp. Argentinianul a dat un gol si un assist si a ajuns la 100 de reusite in competitiile europene.

Leo Messi a atins "centenarul" in cupele europene. Argentinianul a marcat golul cu numarul 100 in Europa pentru Barcelona, el fiind decisiv in victoria cu Olympiakos, scor 3-1.

Messi a ajuns la 100 de reusite in competitiile europene si continua cursa de urmarire a lui Ronaldo, care are 111 reusite. De altfel, cei doi sunt singurii din istorie care au depasit 100 de goluri in Europa.

Din cele 100 de goluri, Messi are 97 in UEFA Champions League si 3 in Supercupa Europei.

Potrivit unui infografic OPTA, Messi a dat 11 goluri din penalty, 82 cu piciorul stang, 14 cu dreptul si 4 cu capul. Acesta a punctat de 16 ori din afara careului si de 5 ori din lovituri libere.