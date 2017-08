VIDEO: GOL MONDIAL Balasa la Plzen! Steaua vede MILIOANELE. Lovitura libera MONSTRUOASA, in vinclu

In minutul 27 al meciului de la Plzen, Mihai Balasa a marcat un gol senzational pentru Steaua!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

In absenta lui Budescu, accidentat la turul cu Plzen, Balasa a devenit prima optiune a lui Dica pentru loviturile libere. Dupa ce s-a incalzit cu Craiova, in campionat, cu doua suturi care au ratat de putin golul, Balasa s-a revansat cu Plzen! Fundasul central a tras senzational, in vinclu, spre surprinderea totala a portarului de la Plzen!