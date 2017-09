Gestul urat al lui Neymar dupa ce PSG a distrus-o pe Celtic! Ce i-a facut unui pusti de 18 ani care l-a scos din minti

Cel mai scump jucator din istoria fotbalului a fost scos din sarite de un debutant de la Celtic.

Paris Saint-Germain a inceput in forta si in Liga Campionilor acest sezon, invingand in Scotia cu 5-0 pe Celtic. Tripleta Neymar-Cavani-Mbappe a reusit sa o distruga pe campioana Scotiei, insa brazilianul a reusit chiar sa-i enerveze pe scotieni.

Motivul? Gestul facut la finalul partidei. Adversarul direct al lui Neymar in meci a fost un pusti de 18 ani, Tony Ralston, aflat la debutul in competetie dupa doar 4 meciuri la echipa mare a lui Celtic. Cei doi s-au ciocnit in mai multe randuri pe parcursul meciului, mai ales in repriza a 2-a cand Ralston i-a ras in fata lui Neymar dupa un nou duel direct.

La finalul partidei, Neymar a refuzat sa dea mana cu Ralston - desi a vazut ca acesta venea sa-l salute, Neymar s-a dus la coechipierul sau, Verratti, iar apoi i-a transmis un nou mesaj lui Ralston. Capitanul lui PSG, Thiago Silva, a intervenit pentru a detensiona situatia.