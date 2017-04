FOTO Un fan al Barcei a cucerit internetul dupa infrangerea cu 3-0 in fata lui Juventus! Cum a fost surprins

Barcelona are nevoie de o noua remontada.

Majoritatea fanilor Barcelonei au crezut ca echipa catalana va fi eliminata din Champions League dupa ce a fost invinsa cu 4-0 de catre PSG in optimile competitiei. Echipa lui Luis Enrique a reusit o revenire senzationala, castigand cu 6-1.

Mansa tur din sferturi a adus un nou cosmar pentru Barcelona - Juventus a invins cu 3-0 la Torino iar Barca are nevoie de o noua victorie uriasa. Multi fani si-au pierdut optimismul in conditiile in care Juventus a primit doar 2 goluri in tot acest sezon de Champions League!

Un fan al Barcelonei care a facut deplasarea alaturi de echipa la Torino a anuntat un pronostic curajos chiar dupa finalul partidei - a aratat ca Barcelona va castiga in retur cu 5-1! Imaginea a devenit virala pe Twitter, sute de fani distribuind poza.