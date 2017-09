Noul FENOMEN din fotbal a devastat-o pe Bayern! Mbappe a reusit faza sezonului in Liga Campionilor! Ce a putut sa faca pustiul de 180 de milioane

Comparat la 18 ani cu brazilianul Ronaldo, Mbappe se dovedeste a fi un adevarat fenomen in fotbal.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Cel mai scump pusti din toate timpurile, francezul Kylian Mbappe a aratat ca merita toti banii in fata unui adversar de clasa, Bayern Munchen. Jucatorul imprumutat de Monaco la PSG cu conditia ca vara viitoare sa fie platite 180 de milioane de euro a aratat ca aceasta suma este aproape de adevar, raportat la preturile de pe piata transferurilor din acest moment.

Mbappe a fost devastator pentru apararea lui Bayern iar reusita de 3-0 a lui Neymar a venit dupa un moment in care Mbappe si-a aratat geniul, reusind probabil cea mai frumoasa faza de pana acum din acest sezon de Liga Campionilor!

Totul a plecat de la o cursa caracteristica a lui Dani Alves. Acesta i-a trimis lui Mbappe in flanc, pustiul de 18 ani pacalind pasul la ofsaid al fundasilor lui Bayern. A venit un dribling superb in fata unui adversar si o centrare in fata portii ce nu a putut sa fie respinsa iar Neymar a trimis in poarta din apropiere.