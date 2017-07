Faza GENIALA care nu s-a vazut la TV! Toata peluza l-a aplaudat pe Alibec inainte de meci! Ce a reusit capitanul Stelei

Daca inainte de meci era aplaudat, Alibec a fost criticat la finalul meciului.

Capitanul Stelei, Denis Alibec, nu a reusit un meci foarte bun in fata celor de la Viktoria Plzen. Nervos, Alibec a fost inlocuit dupa pauza de Nicolae Dica, antrenorul Stelei apeland la varianta Gnohere spre bucuria fanilor care au strigat secunde bune: "Bizonul!"

Evolutia sub asteptari a lui Alibec a surprins si in conditiile in care atacantul de 26 de ani a avut momente spectaculoase la incalzire. Suturile sale au ajuns mereu in plasa iar apoi a reusit o executie spectaculoasa care a atras aplauze din partea fanilor aflati la peluza unde se incalzeau stelistii.

La exerciul cu centrari din flanc, Alibec a incercat si a reusit o lovitura cu calcaiul din saritura! Mingea nu a ajuns insa in poarta, fiind blocata de portarul Stelei.