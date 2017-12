Faza de PlayStation a celor de la Liverpool, BIJUTERII reusite de Ronaldo si Aubameyang! Cele mai frumoase goluri de aseara din Liga Campionilor! VIDEO

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record in UEFA Champions League.

Una dintre cele mai spectaculoase seri de Champions League din ultimele sezoane a fost chiar ultima din faza grupelor din acest sezon - 33 de goluri s-au marcat in cele 8 partide! Cristiano Ronaldo a reusit sa devina primul jucator care inscrie in toate cele 6 partide din grupe iar FC Liverpool a devenit clubul englez cu cele mai multe goluri in grupele competitiei in istorie - 23.

Sahtior a reusit marea surpriza a serii, devenind prima echipa care o invinge pe Manchester City in acest sezon, oprind o serie de 20 de victorii consecutive a liderului din Premier League.

intre aceste reusite, am selectat cele mai spectaculoase 5 faze - reusita superba a lui Cristiano Ronaldo, 'scarita' lui Aubameyang, golul incredibil al lui Bernard, faza colectiva superba a lui Liverpool la reusita lui Coutinho sau sutul din voleu al lui Mane - care a fost cea mai frumoasa?