Faza care l-a scos din minti pe Alibec! Ce s-a intamplat chiar inainte de golul 2 al cehilor! VIDEO

Steaua are o misiune extrem de dificila pentru a se califica in playoff-ul UEFA Champions League.

Nicolae Dica nu a avut un debut fericit pe banca Stelei in cupele europene. Steaua a fost condusa de 2 ori de Viktoria Plzen si are nevoie de o victorie in Cehia. Una dintre cele mai controversate faze ale meciului a venit chiar inainte de golul 2 al cehilor.

La un atac al Stelei, Alibec i-a trimis o pasa in careu lui Mihai Pintilii care s-a prabusit in careu. Arbitrul a lasat jocul sa continue iar Alibec a protestat pentru aceasta decizie si a primit cartonas galben! Acesta a fost si motivul pentru care capitanul Stelei a fost criticat dupa meci.