FABULOS! Nu ajunge la meciul din Champions League pentru ca are EXAMEN de admitere

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Chiar daca antrenorul Tayfun ar fi vrut sa-l ia in lotul pentru deplasarea de la Madrid, Havertz a fost impiedicat sa joace de un examen. :) Pustiul de 17 ani are un test important pentru admiterea la facultate si a anuntat ca nu poate pleca din Germania.

Vestea primita de la Havertz e inca o lovitura pentru Tayfun. Leverkusen nu-i poate folosi pe Bender, Kiessling, Toprak, Tah si Henrichs la returul cu Atletico.



Echipa lui Simeone a castigat cu 4-2 in tur si e mare favorita sa mearga in sferturi.

Back to school.

Bayer Leverkusen midfielder Kai Havertz to miss Champions League game because of exams:https://t.co/RueniRBkcG pic.twitter.com/DNdxvhUgQM