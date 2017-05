FABULOS! Cum isi antreneaza Dybala piciorul mai slab: "Iau pixul in fiecare zi si scriu cu el!" 

Paulo Dybala da un nou sens expresiei "scris cu picioarele" :)

Dybala e considerat urmasul lui Messi, dar tanarul argentinian il studiaza pe Cristiano Ronaldo.

Dybala e unul dintre cei mai tari atacanti din lume, insa atacantul lui Juventus nu se multumeste cu atat. Vrea sa devina cel mai bun, iar pentru asta munceste din greu.

Argentinianul a dezvaluit inainte de finala Ligii Campionilor (Real Madrid -Juventus, 3 iunie, ProTV), ca lucreaza din greu pentru a controla mingea la fel de bine cu piciorul drept la fel de bine precum o face cu stangul. Pentru asta, Dybala scrie cu picioarele!

"Sunt stangaci, chiar si cand ma spal pe maini folosesc mana stanga. Iau pixul in fiecare zi si incerc sa scriu, dar pun pixul intre degetul mare si cel mic al piciorului drept.

Muncesc precum un nebun pentru a avea mai multa abilitate si sensibilitate. Nu doar asta, ma antrenez si cu ochii, sa vad mai departe, in directii diferite, sa anticipez adversarii si traiectorii.

Am inceput sa muncesc mult si la sala de forta, in Italia am inceput sa invat si cum sa apar mingea.

Gennaro Gattuso mi-a zis cand era antrenorul lui Palermo sa nu exagerez cu greutatile, nu trebuie sa fiu Big Jim, explozia picioarelor este suficienta.

Cristiano Ronaldo a inscris 360 de goluri, asta pentru ca e un dreptatci bun, dar e bun si cu stangul. Daca te bazezi pe un singur picior esti mai usor de marcat si le este mai usor adversarilor sa te citeasca.

In Italia, fundasii nu se joaca, e o scoala buna", a spus Dybala in ziarul Il Venerdi.

