E dificil sa fii adversarul lui Ronaldo! Mourinho n-a mai rezistat la final: "Cand a vrut Cristiano, arbitrul a sfarsit jocul"

Real Madrid s-a impus in Supercupa Europei impotriva lui Manchester United, scor 2-1, intr-un meci disputat la Skopje, in Macedonia. La sfarsit, Jose Mourinho s-a aratat deranjat de maniera de arbitraj, pe care a considerat-o una pro-Real.

Arbitrajul l-a suparat mai rau decat rezultatul pe Mourinho. Antrenorul portughez a acuzat la final ca centralul meciului a "sfarsit jocul atunci cand a intrat Ronaldo pe teren".

Mourinho s-a plans ca arbitrul a luat toate deciziile la limita in favoarea Realului si ca Ronaldo a primit toate faulturile posibile.

"Cand a intrat Cristiano, arbitrul a decis sa-si arate respectul fata de acest jucator exceptional si jocul s-a sfarsit, pentru ca de fiecare data cand Ronaldo a vrut, a fost lovitura libera. Dar le-am dat o replica buna. Baietii mei au motive sa fie dezamagiti, e normal sa fii asa cand pierzi, dar trebuie sa plece optimisti si mandri. Chiar am luptat, pana cand a intrat Cristiano pe teren.

Cred ca ne-am descurcat bine. Am pierdut la un gol, rezultatul a fost strans. Unul dintre goluri a fost din ofsaid. Cu o buna analiza, ar fi fost 1-1 si ar fi fost prelungiri. Cred ca puteam sa marcheze mai multe goluri, dar si noi puteam sa mai inscriem.



Am avut o perioada in care au dominat, la jumatatea primei reprize; noi am dominat la jumatatea reprizei secunde. La inceputul meciului a fost echilibru. Am jucat impotriva unei echipe pline de fotbalisti fantastici", a spus Mourinho.