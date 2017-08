"Du-te Dica!" Antrenorul Stelei si-a adus aminte de marele meci cu Dinamo Kiev dupa Viktoria de la Plzen: "Am facut o partida exceptionala, ca atunci!"

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Viktoria Plzen 1-4 Steaua | Nicolae Dica a obtinut primul mare succes in cariera de antrenor miercuri seara in Cehia, 4-1 pe terenul celor de la Viktoria Plzen. Tot 4-1 a obtinut Steaua in unul dintre cele mai tari meciuri ale unei echipe romanesti din cupele europene in ultimii 15 ani, acel 4-1 de la Kiev cu Dinamo.

Dica si-a adus aminte de acel succes urias in care reusea sa marcheze de 2 ori la finalul partidei cu Viktoria.

"Sunt fericit, dupa o perioada mai lunga in care am avut momente mai dificile. Vreau sa ii felicit pe baieti ca s-au unit si au reusit aceasta calificare. Ne asteptam sa fie un meci greu, s-a si intamplat acest lucru, dar le-am zis baietilor sa fie concentrati. Baietii au avut o reactie buna, dupa ce am primit gol.

Ma bucur ca am reusit sa facem performanta pentru club si pentru noi ca echipa. Chiar imi spuneam dupa meci ca se aseamana cu meciul de la Kiev, cand am facut o partida exceptionala, ca si in seara asta. Fata de meciul tur, au fost schimbari in echipa. stiam ca pot sa joc cu Ovidiu Popescu fundas dreapta si l-am schimbat pe Enache dupa pauza" a spus Nicolae Dica la Dolce Sport.