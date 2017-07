Dica vrea revansa, dupa doua eliminari ca secund la Steaua. Intepatura pentru rivale: "Au ras ca n-avem fani, dar am vazut ca ei nu prea strang"

Steaua debuteaza in preliminariile noului sezon de UCL impotriva Viktoriei Plzen, marti, de la 20:30, IN DIRECT la ProTV

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Steaua debuteaza maine in noul sezon al preliminariilor UEFA Champions League. Ros-albastrii se vor duela cu vicecampioana Cehiei, Viktoria Plzen, formatie pe care Alibec si Budescu au invins-o anul trecut, in gruepel UEL, cu Astra.

Nicolae Dica a sustinut o conferinta de presa in aceasta dimineata, el vorbind despre partida de pe National Arena.

"Avem in fata un adversar foarte dificil, care a jucat de doua ori in grupele UCL si de doua ori in grupele UEL in ultimii 5 ani. I-am urmarit in ultimele meciuri, au o echipa foarte disciplinata si agresiva. Au jucatori de calitate in atac, mai ales pe benzi. Ne asteapta o partida foarte grea. Important este ca noi sa fim 100% la ora meciului si eu cred ca baietii vor fi pregatiti.

Imi doresc sa castigam intai. Apoi, sigur, ne dorim ca scorul sa ne avantajeze in privinta meciului retur, sa luam o diferenta mai mare de la Bucuresti.

Am lucrat la fazele fixe, pentru ca am avut ceva probleme in primele doua meciuri acolo, iar Plzen este o echipa cu talie.

Eu as zice ca echipa de acum e aproape de cea de anul trecut. E vorba de doua formatii echilibrate, pentru ca si acum avem jucatori ca Man, care nu au multa experienta.

Sper din tot sufletul sa reusesc intai calificarea in Play Off-ul UCL, pentru ca nu am reusit ca secund acest lucru, cu Ludogorets si Partizan.

Au jucatori de viteza pe benzi, cu experienta. Kolar, care s-a intors acum Pilar, Bakos sunt fotbalisti foarte buni.



Nu ne gandim la bani in momentul asta, nu cred ca un jucator se gandeste la acest aspect acum. Si eu am fost fotbalist si spun asta din experienta.



O sa avem multi fani, eu imi doresc sa avem 40.000 de oameni in spate. Am vazut ca multa lume radea ca am avut 12.000 de fani cu Voluntariul, dar altii am vazut ca nu prea reusesc sa stranga prea multi. Imi doresc ca fanii sa ne fie alaturi in toate momentele, pentru ca echipa creste atunci cand are sprijin si in momente mai slabe ale jocului.

Eu imi doresc ca restul echipelor romanesti sa bata.

Speram ca seria de victorii sa tina cat mai mult. E meritul baietilor ca am reusit sa castigam primele doua partide", a spus Dica.