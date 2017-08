Dica si-a ales PRIMUL adversar din grupele Champions League! Ce SUPER echipa e asteptata la Bucuresti

Dica e all-in pentru meciul cu Juventus Colentina. Incearca sa le transmita mesajul de concentrare maxima si jucatorilor sai, care par insa mult mai preocupati de jocul cu Sporting, de miercuri.

Dica spune ca a pregatit cat a putut de bine jocul cu Juventus. Vede meciul contra prietenului Oprita drept un pas important pentru echipa lui in lupta cu CFR Cluj. Dica si-a ales si primul adversar pentru grupele Champions League, daca trece de Sporting: Juventus Torino, supercampioana din Serie A.

"Eu ma gandesc doar la Juventus... Bucuresti. Pe Juventus Torino ne dorim s-o intalnim in grupele Champions League! :) Nu pun in planul al doilea meciul cu Juventus, important este si campionatul pentru noi, pentru club. Trebuie sa tinem aproape de CFR Cluj. E o deplasare foarte grea cu cei de la Juventus, nu au inceput foarte bine, au o dorinta foarte mare sa bata Steaua. Trebuie sa fim concentrati, sa avem atitudine, altfel nu vom castiga", a spus Dica.