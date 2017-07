Dica face schimbari dupa accidentarea lui Budescu! Anuntul facut de antrenorul Stelei: "Nu va evolua in retur"

Steaua 2-2 Plzen / Autorul primului gol al Stelei in partida cu Plzen, Constantin Budescu, a iesit accidentat in a 2-a repriza. Antrenorul Stelei a declarat ca Budescu nu va putea fi folosit in meciul retur.

"Schimbari trebuie sa facem, pentru ca Budescu nu va evolua in retur. Va lipsi probabil doua-trei saptamani" a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa de dupa partida.

In schimb, Budescu spera sa fie pe teren la meciul de la Plzen: "Nu stiu inca ce am, va trebui sa fac niste investigaţii. Sunt suparat, imi doream sa-mi ajut echipa mai mult. Din pacate, m-am accidentat.



Sper sa nu am ruptura, nu am mai avut si nu stiu cat dureaza. Eu sper sa pot juca saptamana viitoare" a spus Budescu la Sport.ro