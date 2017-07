Dica baga atacul lui Sumudica! Steaua vrea s-o bata pe Plzen cu oamenii care au rapus-o si anul trecut. Schimbarile facute dupa meciul cu Timisoara

Steaua debuteaza in preliminariile noului sezon de UCL impotriva Viktoriei Plzen, marti, de la 20:30, IN DIRECT la ProTV

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Victoriosi in primele doua etape ale noului sezon de Liga I, stelistii vor "viktoria" si cu Plzen. Ros-albastrii au in fata primul meci european al sezonului, in cadrul celei mai importante duble a verii, cea care le poate asigura cel putin prezenta in grupele UEFA Europa League. Partida Steaua - Viktoria Plzen se vede marti seara, de la 20:30, IN DIRECT la ProTV.

Pentru meciul cu Plzen, Nicolae Dica, noul antrenor al formatiei ros-albastre, mizeaza pe calitatea jucatorilor adusi, dar si pe experienta precedenta a unora dintre ei in fata aceleiasi echipe din Cehia. Trei fotbalisti din echipa Stelei au evoluat in partida castigata de Astra la Plzen anul trecut, in grupele UEL, scor 2-1. Mai mult, unul dintre ei, Denis Alibec, a si marcat un gol.

Junior Morais, Constantin Budescu si Denis Alibec vor avea sarcina de a o invinge din nou pe Viktoria Plzen. Cei trei sunt favoriti la titularizare si il vor mai avea alaturi si pe Filipe Teixeira, cel care a evoluat in partida de pe National Arena impotriva cehilor, incheiata 1-1.

Fata de meciul cu ACS Poli Timisoara, castigat cu 1-0, Dica va efectua doua schimbari. Acesta va scoate fotbalistul U21, pe Denis Man, intrucat regulile UEFA nu solicita prezenta unui astfel de fotbalist, dar va schimba si flancul stang, renuntand la improvizatia cu Morais la mijlocul terenului.



Echipa Stelei cu ACS Poli: Nita - Enache, Balasa, Larie, Momcilovic - Morais, Pintilii - Man, Budescu, Tanase - Alibec

Echipa Stelei cu Plzen: Nita - Enache, Balasa, Larie, Morais - Pintilii, Ov. Popescu - Teixeira, Budescu, Tanase - Alibec