Declaratie incredibila in Argentina despre Cristiano Ronaldo! Ce s-a spus despre marele rival al lui Messi dupa hattrick-ul cu Atletico

Cristiano Ronaldo i-a impresionat pana si pe cei mai mari fani ai lui Messi.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Tara natala a lui Leo Messi, Argentina, este recunoscuta ca fiind in totalitate pro-Messi in duelul cu Cristiano Ronaldo. Insa ultimele prestatii ale portughezului din Liga Campionilor i-au impresionat pana si pe acestia.

In timpul analizei de dupa meciul dintre Real si Atletico in care Ronaldo a inscris de 3 ori, jurnalistii argentinieni au tras o concluzie neasteptata: "Nu a marcat in El Clasico, dar o face in semifinala UCL. Ronaldo este la acelasi nivel cu Messi!"

Cristiano Ronaldo are acum mai multe goluri in Liga Campionilor decat a reusit Atletico Madrid in toate participarile ei!