Decizia luata de Barcelona dupa umilinta de la meciul cu PSG! Ce se va intampla cu Messi

Sefii de la Barca vor faca uitata cat mai rapid posibila eliminare din Champions League.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Invinsa marti cu 4-0 la Paris, Barcelona are sanse mici sa se califice in sferturile Champions League. Cu toate ca Barcelona a marcat in 8 meciuri de campionat din acest sezon peste 4 goluri, jocul de marti pare sa fi adus resemnarea in tabara catalana.

Jurnalistii catalani de la El Mundo Deportivo scriu ca eliminarea prematura din Champions League ar urma sa accelereze negocierile cu Leo Messi. Starul argentinian mai are contract pana pe 30 iunie 2018 iar negocierile au fost lente pana acum. Insa daca pe 8 martie se confirma eliminarea din Champions League, sefii Barcei vor sa le ofere suporterilor o veste buna care sa faca uitat acest insucces.

Josep Maria Bartomeu a negociat personal cu tatal lui Leo Messi pentru prelungirea contractului iar o noua intalnire va avea loc inainte ca Jorge Messi sa se intoarca in Rosario saptamana viitoare. Conform informatiilor jurnalistilor spanioli, baza noii intelegeri a fost deja stabilita, urmand sa fie stabilite si alte detalii din contract.

Desi Leo Messi si-a exprimat dorinta de a continua la Barcelona, o posibila eliminare inca din optimile Champions League si incertitudinea legata de viitorul lui Luis Enrique face ca jucatorul sa-si doreasca o garantie a unui proiect solid care sa mentina Barcelona in topul fotbalului european.