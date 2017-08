"Daca patronul vrea sa te dea afara, n-ai ce sa faci!" ANUNTUL lui Dica inainte de returul cu Plzen! Ce a spus despre Alibec

Nicolae Dica spera ca Steaua sa intoarca rezultatul din tur. MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

Steaua incearca sa se califice in playoff-ul UEFA Champions League pentru a-l 2-lea an consecutiv dupa un duel cu o echipa din Cehia. Dupa 2-2 in tur, echipa lui Nicolae Dica are insa o misiune mult mai dificila cu Viktoria Plzen fata de cea de anul trecut cand a eliminat-o pe Sparta Praga.

Nicolae Dica a vorbit inainte de partida despre adversara de maine seara, dar si despre criticile primite de la patronul echipei si despre starea lui Denis Alibec.

"Am revazut meciul tur de 3 ori pana acum si le-am spus jucatorilor a doua zi lucrurile pe care le-am gresit si lucrurile bune pe care le-am facut in acel joc. Important este ca noi sa nu mai repetam greselile pe care le-am facut si sa reusim lucrurile bune pe care le-am facut in acel joc sa le facem de mai multe ori maine seara.



Intradevar am avut probleme in defensiva in jocul tur, sunt lucruri pe care le analizasem, stiam ce pot cei de la Plzen. Chiar si asa, desi am analizat si am pregatit la antrenamente, am primit golurile in acest mod. Sper sa eliminam aceste greseli dar intotdeauna o echipa cum suntem noi, cum sunt si eu in folosofia mea, atunci cand iti doresti sa fii ofensiv, sa faci un pressing avansat, poti sa fii surprins si sa primesti un gol sau doua. Eu sper ca de la meci la meci sa facem cat mai putine greseli. Important este ca maine seara sa stim ca avem cel putin 90 de minute la dispozitie, sa jucam cu mintea si sa putem intoarce rezultatul din tur.



In fiecare zi muncesc foarte mult pentru a avea rezultate, baietii la fel. In viata de antrenor rezultatele te tin in viata. Atunci cand patronul decide sa dea antrenorul afara, antrenorul nu mai poate face nimic. E decizia patronului. Eu sunt in continuare increzator ca echipa va juca din ce in ce mai bine si asta s-a vazut in meciul de campionat cu Craiova unde in repriza a 2-a a fost unul dintre cele mai bune jocuri ale echipei din ultimii ani.



Am vazut prima etapa a celor de la Plzen, au facut o prima repriza foarte buna, au marcat 4 goluri, tinand totusi cont ca adversarul nu le-a pus probleme. Au schimbat cativa jucatori fata de meciul tur. Suntem constienti ca ne asteapta un meci foarte greu maine seara.



Ca jucator de multe ori am fost contestat dar atunci depindea doar de mine. Intram pe teren si aveam dorinta aceea de a demonstra si de multe ori reuseam sa demonstrez ca ceea ce s-a spus despre mine nu a fost corect. Dar acum se schimba situatia, acum depinde de jucatori si ei sunt cei mai importanti in acest moment. Datorita lor pot eu sa devin un antrenor foarte bun. Cred ca si daca nu le-as spune eu nimic ei ar trebui sa fie concentrati pentru acest joc pentru ca sunt constienti ca este un joc foarte important pentru club si ar trebui sa aiba o atitudine foarte buna maine seara si sa dam totul pe teren pentru calificare si la sfarsitul jocului sa iesim cu capul sus pentru ca am dat totul.



Este un joc important pentru ca jucam pentru playoff-ul de Champions League. Asta nu inseamna ca daca nu obtinem calificarea se va termina cu fotbalul. Este doar un meci de fotbal, trebuie sa intram pe teren cu placere. Dar nu este ultimul joc pentru acest club, presiunea este la fiecare meci.



Eu am avut o discutie cu Denis Alibec si inainte de meciul cu Universitatea Craiova si dupa meci. El se simte mai bine fata de zilele trecute. Maine vom vedea daca va intra de la inceput sau va putea intra pe parcurs. Important e ca el este mai bine, nu e 100%, dar e mai bine si isi doreste sa ajute echipa cat poate el de mult.

Am avut discutii cu jucatorii. Le-am spus ca atunci cand au venit la Steaua stiau la ce sa se astepte. Stiau ca patronul are unele momente cand iese si critica anumiti jucatori, dar ei trebuie sa aiba incredere in ei, in meciul urmator sa demonstreze ca a fost o greseala si patronul s-a inselat asupra lor.



Speram ca maine sa fim a 3-a echipa romaneasca ce reuseste calificarea dupa un egal pe propriul teren cu Plzen" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinainte de Viktoria Plzen - Steaua.