"Daca ei au dat 4, noi putem sa dam 6!" Barca NU renunta la calificare! Mesajul lui Luis Enrique pentru PSG

Barcelona a pierdut cu 0-4 la Paris, dar Luis Enrique avertizeaza ca lupta nu e incheiata.

"Daca ei au dat 4, noi putem sa le dam 6", a spus Luis Enrique la conferinta. Barca a mai intors astfel de rezultate, iar Messi chiar se lauda cu o performanta istorica in optimile Champions League. In 2010, starul argentinian a marcat de patru ori pe Camp Nou cu Arsenal!

In 1979, Barca revenirea de la 0-3 cu Anderlecht si se impunea la penalty-uri in Cupa Cupelor. Si inainte de celebra finala cu Steaua din 1986, Barca a intors de la 0-3 cu Gotheborg si s-a calificat pentru finala de la Sevilla la lovituri de la 11 metri. Barca a intors in istoria recenta de la 1-3 cu Dinamo Kiev si Chelsea. In urma cu patru ani, Barca intorcea un 0-2 cu Milan reusind o victorie cu 4-0 pe Camp Nou.

Un singur lucru e cert. Pana acum nicio echipa nu a mai intors un asemenea rezultat in fazele finale ale Ligii Campionilor. Dar daca exista o echipa capabila de asa ceva, una cu Messi, Neymar si Suarez este cu siguranta una din ele.