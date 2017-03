"Daca Barca se califica, mancarea si bautura sunt GRATIS!" Cati bani a pierdut un restaurant dupa acest pariu

Restaurantul din Mexic s-a tinut de cuvant dupa promisiunea facuta.

Restaurantul Hamburgueria din Mexic a anuntat in urma cu o saptamana o promotie incredibila: daca Barca se califica in fata celor de la PSG dupa 4-0 in tur, toate comenzile vor fi din partea casei! "In inima mea sunt barcelonista. Am decis sa pariez pe echipa mea" a spus patronul restaurantului, Erick Mandujano, pentru Verne. "Am fost numiti oportunisti pentru ca nimeni nu credea ca Barca va intoarce rezultatul".

Pana in ziua meciului insa toate mesele erau rezervate. Apoi a avut loc meciul cu un rezultat incredibil iar imaginile au devenit virale pe retelele de socializare.

"Stiam ca va fi o strategie buna de marketing insa nu credeam ca va avea un asemenea impact" a spus Mandujano a doua zi dupa ce imaginile au fost preluate in intreaga lume. In total, a fost consumata mancare si bautura in valoare de 50.000 de pesos (aprox 2500 de dolari). "Am facut un calcul al pierderilor insa am vazut si un raspuns foarte bun dupa promotie. La o seara dupa ce restaurantul a fost umplu, s-a intamplat acelasi lucru. Oamenii cred ca au vrut sa vada locul care a dat faliment din cauza Barcei" a glumit Mandujano.