"Daaa CHAMPIOOONSSS" :) Faza neobservata de la Real - Tottenham. Gestul cu care Ronaldo i-a amuzat pe fani: VIDEO

Cristiano Ronaldo a oferit o faza usor amuzanta la meciul Real Madrid - Tottenham, incheiat 1-1 pe Santiago Bernabeu. Starul portughez nu se poate abtine atunci cand aude imnul Ligii :)

Cristiano Ronaldo stie doua cuvinte ale imnului Ligii Campionilor, dar le canta de fiecare data cu mare pasiune. Starul Realului a oferit o faza care i-a amuzat pe fani la meciul Real - Tottenham.

La inceputul partidei, in momentul in care imnul Ligii se auzea in boxele arenei Santiago Bernabeu, Ronaldo a fost filmat cantand si el. Portughezul a mormait usor pana in momentul in care s-a auzit "The Champiooons". Atunci, si-a folosit si el la maximum corzile vocale.

Ronaldo actually singing along to the Champions League theme ???? pic.twitter.com/ojpQciZnM7 October 17, 2017

Si la meciul dintre City si Napoli a fost consemnata o faza amuzanta. Un fan a facut senzatie pe stadion dupa ce a aparut imbracat in...rechin.