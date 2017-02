Cum s-au schimbat cotele la castigarea UCL dupa socul de la Paris. Barca inca e mai "favorita" ca 6 echipe

Man City - Monaco, marti la Sport.ro de la 21:45

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Barcelona a fost demolata de PSG cu 4-0 si are sanse mici sa mai castige Liga Campionilor in acest an. Chiar si asa, casele de pariuri ii dau Barcei cota mai buna decat nu mai putin de 6 echipe, din totalul de 16 ramase in faza optimilor.

Monaco (joaca cu City), Napoli (cu Real Madrid), Benfica (a castigat 1-0 cu Dortmund), Leicester (cu Sevilla), Porto (cu Juventus) si Leverkusen (cu Atletico) au toate cote mai mari decat Barca la trofeu.

La varf, primul loc a fost preluat de Bayern, urmata de Real si PSG. Barcelona era principala favorita inainte de meciul de aseara.

Catalanii au cota 11,0 sa intoarca soarta calificarii pe Nou Camp.

Sanse la castigarea UCL anul acesta